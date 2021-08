Calciomercato Roma, pista riaperta | Vuole partire adesso

Calciomercato Roma, si riapre la pista in Bundesliga. Il centrocampista vuole partire adesso. Ma c’è l’ostacolo Bayern Monaco

Sfumato Xhaka dopo il muro eretto dall’Arsenal per il suo trasferimento (era lui l’obiettivo principale di Tiago Pinto dopo le indicazioni di Mourinho), la Roma sta cercando un mediano da regalare allo Special One per la prossima stagione. Confermata la pista che potrebbe portare a un clamoroso ritorno di Pjanic in maglia giallorossa, in queste ore è arrivata la conferma, da parte della Bild, il più importante quotidiano tedesco, che ci sarebbe la possibilità per Pinto di riaprire una pista che sembrava chiuso fino a poco tempo fa.

Il suo nome, all’inizio del calciomercato, era stato accostato alla Roma diverse volte. Ma poi sembrava che la sua decisione fosse quella di rimanere al Lipsia. Ma l’austriaco Sabitzer, adesso, vuole cambiare aria subito. E non aspettare la fine del suo contratto con i tedeschi nel prossimo giugno. Una situazione che potrebbe allertare la Roma.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, UFFICIALE: addio Pedro

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, cessione ufficiale | Rimane in Italia

Calciomercato Roma, si riapre la pista Sabitzer

Il giornale tedesco conferma che i giallorossi rimangono sulle tracce del calciatore. Anche se il pericolo principale, in questa trattativa, è il Bayern Monaco: squadra allenata dall’ex tecnico di Sabitzer, Nagelsmann, che è passato proprio in estate ai campioni di Germania e che ha già portato a casa, questa settimana, la Supercoppa, battendo in finale il Borussia Dortmund.

Una trattativa che vede anche il Milan attento nel monitorare la situazione. Ma appare indietro, nettamente, la società rossonera, che sta per chiudere proprio in queste ore per Alessandro Florenzi.