Calciomercato Roma | Emergenza portiere, tifosi in rivolta

Continua senza sosta il lavoro di Tiago Pinto per ultimare il calciomercato estivo della Roma. Occhi ancora in Inghilterra, si potrebbe piazzare un colpo in uscita.

Continuano frenetiche le trattative in casa Roma, fari puntati ancora un volta in Inghilterra, stavolta non parliamo di movimenti in entrata. Se dalla Premier League è stato scelto il nuovo numero 9 giallorosso, dalla Championship sembra arrivare un assist in uscita per il GM portoghese.

Si è scatenato un vero e proprio putiferio social infatti in casa Sheffield United, come vi avevamo anticipato gli inglesi hanno cambiato portiere nelle scorse ore. Aaron ramsdale infatti è in procinto di vestire la maglia dell’Arsenal e i tifosi dello Sheffield sono davvero molto preoccupati, al limite della furia. Ecco cos’è successo in Championship.

Emergenza portiere in casa Sheffield, occhi su Olsen

Non è stato di sicuro un esordio felice per Michael Verrips nel secondo campionato d’Inghilterra. Lo Sheffield Utd. infatti è stato schiantato dal West Bromwich per 4-0. Almeno due papere clamorose per Verrips, che hanno scatenato la furia dei tifosi inglesi. Assoluto protagonista in negativo dunque il portiere olandese, occhio allora alla pista che porta a guardare in casa Roma.

Robin Olsen infatti è stato a lungo segnalato nei radar di mercato dello Sheffield, Tiago Pinto si frega le mani dopo la disastrosa prova del sostituto di Ramsdale. Dall’Inghilterra sono sicuri dell’interesse del club verso il portiere svedese. L’esigenza della Roma è quella di vendere per monetizzare in vista di nuovi movimenti di mercato. Aggiornamenti a tal proposito potrebbero arrivare nelle prossime, caldissime, ore.