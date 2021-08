Calciomercato Roma, testa a testa per Pjanic | Ultimatum alla Juve

Arrivano aggiornamenti importanti dalla Spagna sul futuro di Miralem Pjanic. Il bosniaco sta premendo per un ritorno in Serie A, spunta anche l’ultimatum.

E’ una pazza estate per quanto riguarda il calciomercato in casa Roma. Tiago Pinto sta rubando la scena nazionale, la società giallorossa è la squadra più attiva in Serie A, tra le prime 5 in Europa per quanto riguarda gli investimenti. Pochi nodi da sciogliere in casa giallorossa, primo tra tutti quello riguardante il nuovo centrocampista. Josè Mourinho si aspetta un mediano di valore, sfumato Xhaka, tante piste sono state segnalate sul taccuino del GM portoghese.

Leggi anche: Calciomercato Roma, mal di pancia in attacco | Chiede la cessione

In una sessione di mercato che sta vedendo, dopo 40 anni, la chiusura di una cessione con la Lazio, le sorprese clamorose potrebbero non finire qui. Fari puntati in casa Barcellona, dove Miralem Pjanic sta facendo di tutto per spingere il club alla cessione. La priorità del centrocampista bosniaco è quella di tornare in Serie A, e si sta prospettando una corsa a due per riaccoglierlo.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Pedro alla Lazio | Ecco quanto risparmiano i giallorossi

E’ testa a testa per Miralem Pjanic, ultimatum alla Juve

Il bosniaco, come riportato da Mundo Deportivo, non ha alcuna intenzione di rimanere in panchina un altra stagione. I rapporti con Koeman sono tesissimi e l’entourage del centrocampista sta spingendo fortemente per un ritorno in Serie A. Secondo il quotidiano spagnolo la squadra più vicina al suo acquisto è la Juventus. Max Allegri è innamorato del giocatore, che con lui in panchina, ha fatto vedere le cose migliori in maglia bianconera.

Arrivato proprio dalla Juve ai blaugrana, nell’ambito dello scambio con Arthur, Pjanic sta provando a fare di tutto per tornare alla corte di Allegri, anche lui cavallo di ritorno sulla panchina bianconera. Andando a ritroso nel tempo, l’esplosione in Serie A per il bosniaco avvenne in maglia giallorossa. E rimane viva la pista che porta a guardare nel centrocampo della Roma. Se la Juve non dovesse chiudere nei prossimi giorni, ecco che Pinto potrebbe tentare il colpaccio. Si tratta di un vero e proprio ultimatum per il futuro di Miralem Pjanic.