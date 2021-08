Calciomercato Roma, cessione ufficiale | Rimane in Italia

Calciomercato Roma, cessione ufficiale: il calciatore rimane in Italia e parte a titolo definitivo. Il Tweet dei giallorossi conferma tutto

Ufficiale una cessione. E non si tratta di Pedro – che ormai ha concluso le visite mediche con la Lazio e che pomeriggio si dovrebbe unire alla formazione allenata da Sarri – ma di un giovane che lascia in maniera definitiva la formazione giallorossa e passa in Serie C, al Seregno. Il Tweet della società conferma l’operazione in uscita. Un altro elemento che, non rientrando più nei piani giallorossi, non solo della Prima Squadra ma anche della Primavera, saluta Trigoria per trovare fortuna in un altro club.

Lorenzo Valeau, terzino sinistro classe 1999 – ma che può giocare tranquillamente anche come esterno alto – se ne va a giocare in Serie C. L’operazione è a titolo definitivo. Nella passata stagione il calciatore era in prestito al Fano. Adesso la Roma ha deciso di cederlo senza tenersi nessun diritto sul suo futuro.

Calciomercato Roma, Valeau va al Seregno

Pinto quindi sta fondamentalmente riuscendo nel suo intento di sfoltire la rosa della Roma. Diminuendo i costi di gestione della squadra e soprattutto eliminando dal bilancio quelle voci di stipendio di calciatori che non rientrano più nei piani. Non si tratta di operazioni solamente minori – come questa di oggi per intenderci – ma anche di quelle importanti.

Sì, rimane qualcuno ancora da piazzare: ma Florenzi, Olsen e Nzonzi sono ormai sul punto di partire. Un lavoro sicuramente importante quello del general manager portoghese che probabilmente, negli ultimi giorni di trattative, si concentrerà totalmente sulla richiesta di Mourinho: quella del centrocampista.