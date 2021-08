Calciomercato Roma, assalto in Premier League | Pazza idea in prestito

Calciomercato Roma, il duello è servito: Pinto vuole pescare nuovamente in Premier League per accontentare le richieste di Mou.

Ore caldissime per la Roma, impegnata in questi istanti nella gara di Conference League contro il Trabzonspor, ma con una rosa che ancora deve essere puntellata. Sia chiaro, il lavoro del general manager Tiago Pinto è stato in qui egregio, dal momento che il blitz londinese per Abraham è riuscito ad assicurarsi un attaccante dall’indiscusso valore, richiesto espressamente da Mourinho. Ma è indubbio il fatto che il centrocampo meriti un innesto d’esperienza, che sappia innalzare il tasso qualitativo della rosa; tra i tanti nomi trapelati nelle ultime ore, ha riacquistato consistenza il profilo di Lucas Torreira, centrocampista uruguayano classe ’96 in forza all’Arsenal.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, annuncio ufficiale | Pedro alla Lazio

Calciomercato Roma, anche la Lazio su Torreira: ipotesi prestito percorribile?

Secondo quanto riportato da football.london, Torreira vorrebbe continuare la sua esperienza in quel di Londra, ma il pressing di Lazio e Roma è incessante, con l’agente del calciatore, Bentancur, che in queste ore è impegnato in un faccia a faccia con i Gunners. Si potrebbe profilare dunque un derby di mercato, anche se sia i giallorossi, sia i biancocelesti, vorrebbero completare l’operazione in prestito, e non sarebbero disposti ad intavolare una trattativa a titolo definitivo. Resta da capire quale sarà la presa di posizione del club inglese: la sensazione è che si possa trattare della tipica occasione da fine mercato, con l’Arsenal che potrebbe venire incontro alle esigenze dei papabili acquirenti a poche ore dal gong definitivo.