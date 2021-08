Conference League, voti Trabzonspor-Roma 1-2 | Buona la prima per Mou

I giallorossi vincono l’andata contro il Trabzonspor in Turchia nel preliminare di UEFA Conference League.

Buona la prima per la Roma di José Mourinho. A Trebisonda i giallorossi ottengono il successo per 2-1 nella gara di andata del preliminare di UEFA Conference League contro il Trabzonspor. Per la squadra capitolina le reti sono state siglate dal capitano Lorenzo Pellegrini e dall’attaccante Eldor Shomurodov, che fino a poco prima della realizzazione del nuovo vantaggio non aveva giocato molto bene. Ci sono sicuramente alcune cose da rivedere ma nonostante siamo ad agosto, le gare sono già ufficiali.

A centrocampo si sente l’assenza di un regista vero e proprio che imposti dal basso, con questo ruolo che è stato affidato quasi sempre a Cristante, mentre Veretout ha giocato un po’ più avanzato. La rete del momentaneo 1-1 era stata realizzata dall’ex attaccante del Parma Cornelius.

Voti Trabzonspor – Roma 1-2

Non raggiunge la sufficienza Nicolò Zaniolo, un po’ in confusione, ma senza dover allarmare nessuno. Dopo quasi un anno di inattività è più che normale. Ottima invece la prova di Roger Ibanez e Matias Vina, che su quella corsia, nonostante sia provenuto il cross di Peres per Cornelius, hanno dimostrato di essere affidabili.

TRABZONSPOR (4-3-3): Çakir 6; Bruno Peres 6, Edgar Ié 6, Vitor Hugo 6, Koybasi 6.5 (63′ Trondsen); Bakasetas 6.5, Özdemir 5.5 (76′ Ömür), Hamsik 6.5; Gervinho 5 (63′ Cornelius 7), Djaniny 5.5 (83′ Koita), Nwakaeme 6.

A disp.: Kardesler, Türkmen, Sari, Malli, Akpinar, Parmak, Kaplan, Asan.

All.: Avci

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6.5; Karsdorp 6, Mancini 5.5, Ibanez 6.5, Vina 6.5; Cristante 6, Veretout 5.5 (90′ Kumbulla sv); Zaniolo 5.5, Pellegrini 6.5 (89′ Diawara sv), Mkhitaryan 6 (82′ C. Perez sv); Shomurodov 6 (82′ Borja Mayoral sv).

A disp.: Boer, Fuzato, Calafiori, Reynolds, Bove, Darboe, Zalewski, El Shaarawy.

All.: Mourinho

Marcatori: 55′ Pellegrini, 64′ Cornelius, 81′ Shomurodov

Ammoniti: 14′ Bruno Peres, 15′ Vina, 51′ Edgar Ié

Arbitro: Matej Jug (SVN)

Assistenti: Manuel Vidali (SVN) – Robert Vukan (SVN)

Quarto Ufficiale: Nejc Kajtazovic (SVN)