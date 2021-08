Roma, via libera per Abraham | Fissata la data del suo debutto

Roma, “intrigo” Abraham: ecco quando debutterà l’attaccante inglese recentemente acquistato dal Chelsea. Le ultimissime.

Tra pochi istanti la Roma sarà impegnata nel match contro il Trabzonspor, valevole per la gara d’andata della Conference League: il match contro i turchi allenati da Avci precede di pochi giorni quello in programma domenica, nel quale Zaniolo e compagni se la vedranno con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, per la prima gara ufficiale di campionato. Contro i gigliati, sarà regolarmente a disposizione il neo acquisto Tammy Abraham, che quest’oggi si è allenato a Trigoria, e si trova nel regime casa-lavoro-casa.

Roma-Fiorentina, via libera per Abraham: le ultime

Domenica, però, Abraham ha il via libera per giocare, dal momento che l’incontro contro la Fiorentina è considerato lavoro. Ottima notizia per José Mourinho, che potrà far leva, dunque, sulla forza fisica del bomber inglese, il cui approccio con il mondo giallorosso è stato più che positivo. Lo Special One potrebbe decidere di concedergli almeno uno spezzone di gara, soprattutto se l’evolversi del match lo dovesse richiedere: Abraham morde il freno, il suo debutto si avvicina, e quasi sicuramente la sua ora scoccherà davanti ai suoi tifosi.