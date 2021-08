Trabzonspor-Roma, formazioni ufficiali | Le scelte di Mourinho

Roma, queste le scelte ufficiali di Mourinho e Avci per l’andata del turno preliminare di Conference League.

Dopo tanta attesa e quasi tre mesi dominati da sole voci di mercato, finalmente si potrà tornare a parlare di campo. Fra pochi minuti, infatti, ci sarà la prima sfida della nuova Roma di Mourinho.

Quest’ultima è infatti attesa dal turno preliminare di Conference League contro i turchi del Trabzonspor, in programma alle 19.30 al Senol Gunes di Trebisonda, pronto ad accogliere 20 mila spettatori per una gara che potrebbe già dirci molto su chi avrà accesso alla nuova competizione Uefa.

Lo Special One non potrà contare, ovviamente, su Leonardo Spinazzola oltre che sull’infortunato Smalling e Tammy Abraham, il cui esordio potrebbe essere in programma per domenica, in occasione della sfida con la Fiorentina.

Trabzonspor-Roma, le scelte ufficiali dei due mister

Come annunciato in conferenza stampa, Mourinho ha deciso di schierare Roger Ibanez dal primo minuto affianco a Gianluca Mancini per ovviare alla sortita del centrale inglese su citato.

Queste, dunque, le scelte ufficiali del portoghese e del tecnico di Istanbul, Abdullah Avci che potrà contare sulla saggezza di elementi che abbiano già militato nel nostro campionato quali gli ex Gervinho e Bruno Peres nonché il vecchio capitano del Napoli, Marek Hamsik.

Trabzonspor (4-3-3) Cakir; Koybasi, Edgar lè, De Souza, Bruno Peres; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Tavares Semedo, Nwakaeme. All. Avci

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho