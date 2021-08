Trabzonspor-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: le prime scelte di José Mourinho all’esordio in giallorosso.

C’è grande attesa per l’esordio ufficiale della nuova Roma di José Mourinho. Una partenza non semplice per i giallorossi che al sorteggio dello spareggio di Conference League hanno pescato decisamente male. Lo stesso allenatore portoghese ieri in conferenza stampa ha detto che questo contro il Trabzonspor sembra un playoff di Champions League e non di Conference League.

La Roma però ha una nuova mentalità con Mourinho e non può fare altro che puntare a vincere, partita dopo partita, con ambizioni sempre più alte. Mourinho ha deciso chi giocherà al centro della difesa, anche per via dell’assenza per infortunio di Smalling: «Posso dirlo perché i giocatori lo sanno, in difesa giocheranno Ibañez e Mancini». E per il resto? Ecco le probabili formazioni dei quotidiani sportivi.

Trabzonspor-Roma, le probabili formazioni

La formazione della Roma, secondo il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport, è già fatta. Rispetto a quella che alla vigilia di Ferragosto ha dominato in amichevole all’Olimpico il Casablanca, allo stadio Günes ci sarà il ritorno di Lorenzo Pellegrini. Il capitano è guarito dall’infortunio e verrà utilizzato da trequartista nel 4-2-3-1. Ai suoi lati agiranno Zaniolo alla prima partita ufficiale dopo un’assenza di 345 giorni, e Mkhitaryan. Queste le altre conferme: Rui Patricio in porta, Karsdorp e Viña sulle fasce, Veretout-Cristante a centrocampo e Shomurodov in attacco.

Anche nel Trabzonspor i dubbi sono pochi, visto che i due quotidiani sportivi propongono le stesse formazioni. Ci saranno i due “ex” Bruno Peres e Gervinho, e due vecchie conoscenze del calcio italiano ovvero Vitor Hugo e Hamsik. Occhio poi a Bakasetas e ai due attaccanti Djaniny e Nwakaeme.

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen; Özdemir, Bakasetas, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. Allenatore: Avci.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.