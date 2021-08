Trabzonspor Roma, Pellegrini a Sky: “Ecco cosa è cambiato con Mou”

Trabzonspor Roma, le parole di Pellegrini a pochi minuti dal fischio d’inizio del primo match ufficiale della compagine di Mou.

Manca sempre meno all’inizio ufficiale della stagione della Roma, impegnata nel match contro il Trabzonspor, valido per la gara d’andata di Conference League. Un primo banco di prova importante per la nuova creatura di Mou che, in attesa di altri rinforzi sul mercato, mette alla prova la sua crescita, dopo un precampionato che ha comunque visto Zaniolo e compagni in costante miglioramento. A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro la squadra allenata da Abdullah Avci, ha preso la parola Lorenzo Pellegrini, che ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, pista riaperta | Vuole partire adesso

Trabzonspor Roma, le parole di Pellegrini ai microfoni di Sky

Ecco le parole di Pellegrini: “Con Mou lavoriamo più compatti e da squadra, abbiamo tanta voglia di fare bene, e si è visto nel precampionato. Abbiamo cercato di lavorare sulla mentalità. Mi sento migliorato, penso ad esaudire tutte le richieste del mister: dobbiamo acquisire la mentalità vincente, che si può costruire di partita in partita.”