Trabzonspor-Roma, Sky o DAZN? Come vederla in diretta tv e streaming gratis

Trabzonspor-Roma, ecco come vedere in tv o in streaming l’esordio ufficiale di José Mourinho sulla panchina giallorossa.

C’è grande entusiasmo tra i tifosi giallorossi per l’esordio di José Mourinho sulla panchina della Roma in Conference League. Una partita non semplice, ma con lo Special One non sono ammesse paure.

Dove potranno seguire i tifosi la partita Trabzonspor-Roma, valida per gli spareggi di Conference League? La sfida verrà trasmessada Sky Sport, che detiene con DAZN i diritti in coesclusiva per la neonata competizione UEFA. I canali su cui si potrà vedere la partita sono Sky Sport Uno, Sky Sport Football e al numero 251.

Chi è abbonato solo a DAZN resterà però probabilmente deluso. Queste due partite contro il Trabzonspor non verranno infatti trasmesse sulla piattaforma in streaming. DAZN infatti trasmetterà le partite di Conference League solo a partire dalla fase a gironi. La speranza per i tifosi giallorossi è naturalmente quella di potere seguire su DAZN la Roma a partire dalla fase a gruppi, previa qualificazione. Contro il Trabzonspor non sarà una passeggiata, ma la Roma con Mourinho punta in alto e non può temere nessun rivale di questa competizione.

E c’è anche un grande novità, annunciata dalla Roma in questi istanti. La gara di questa sera, che bagnerà il debutto ufficiali dei giallorossi di Mourinho, sarà possibile seguirla in maniera gratuita sulle pagine Facebook e Twitter della società, oltre che sul canale Youtube. Affinché nessuno si possa perdere questo evento così atteso.

Trabzonspor-Roma, le probabili formazioni

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen; Özdemir, Bakasetas, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. Allenatore: Avci.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.