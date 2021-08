Calciomercato Roma, secondo le ultime indiscrezioni i giallorossi potrebbero mettere a segno un altro colpo in uscita: l’interessamento del Genoa potrebbe essere decisivo.

Mancano dieci giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Dieci giorni nei quali Tiago Pinto lavorerà per due obiettivi. In entrata si punta a migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho. In uscita la necessità è di liberarsi di qualche giocatore che non rientra nei piani del tecnico. La vittoria di ieri in Turchia ha dato segnali incoraggianti all’ambiente. Ora si chiede al General Manager Tiago Pinto un ulteriore sforzo. Il dirigente portoghese ha fin qui fatto un eccellente lavoro che ha permesso alla Roma di risparmiare sugli ingaggi di alcuni calciatori in esubero. Per completare l’opera manca adesso qualche altra uscita pesante.

In questo senso da Genova arrivano notizie potenzialmente interessanti sul futuro di uno dei calciatori che Mourinho non ritiene centrali nel proprio progetto.

Calciomercato Roma, possibile un altro addio in difesa | Per Fazio spunta il Genoa

Il prossimo giocatore a fare le valigie per lasciare Trigoria potrebbe essere Federico Fazio. Il centrale argentino non è ritenuto fondamentale da José Mourinho e la dirigenza sta cercando di trovare per lui una nuova sistemazione. Secondo il quotidiano genovese Il Secolo XIX l’ex Siviglia sarebbe finito nel radar del Genoa. Il direttore sportivo Francesco Marroccu starebbe infatti valutando attentamente il profilo di Fazio. Che sulla sponda rossoblù di Genova si stia cercando un centrale da aggiungere alla batteria di difensori attualmente in rosa è una certezza. Attenzione però anche al possibile interessamento per Maksimovic: il serbo si è svincolato a giugno dal Napoli. La situazione rimane da monitorare: per la Roma si tratterebbe dell’ennesima ottima operazione in uscita.