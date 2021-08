Calciomercato Roma, svolta e addio a sorpresa | La firma è vicinissima

Calciomercato Roma, altra cessione in arrivo per i giallorossi: la firma è ormai dietro l’angolo. Fumata bianca sempre più vicina.

I giorni che mancano da qui fino al termine della sessione estiva di calciomercato, saranno utili a Tiago Pinto non solo per cercare di rinforzare ancor di più l’organico a disposizione di José Mourinho, le cui dichiarazioni al termine della partita di Conference League non sono passate di certo inosservate, ma anche per snellire una rosa che conta ancora troppi esuberi: due passaggi obbligati, che non sono affatto contraddittori, e che anzi “rischiano” di dipendere l’uno dall’altro. Già, perché il gm giallorosso ha un bisogno urgente di cedere pedine considerate non indispensabile, con le quali ricavare un discreto tesoretto: lo si è fatto per Florenzi e Pedro, lo si sta provando a fare con Coric, Olsen e Bianda. E proprio su quest’ultimo ci sono interessanti novità da segnalare.

Calciomercato Roma, Bianda sempre più vicino al Nancy

Il Tempo aveva rilanciato stamani l’indiscrezione relativa ad un trasferimento quasi concluso di Bianda al Nancy. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la firma del difensore classe ‘2000 sul contratto che lo legherà al club francese è imminente, e tra poche ore verosimilmente dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Ricordiamo che Bianda è stato prelevato da Monchi nell’estate del 2018, e non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico giallorosso.