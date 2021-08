Calciomercato Roma, giocatore in volo | Lascia la capitale anche lui

Un vero e proprio capolavoro targato Tiago Pinto nel calciomercato in uscita. Ennesima cessione dell’estate.

Una vera e propria rivoluzione nel calciomercato in uscita ha coinvolto la Roma ma soprattutto il suo general manager Tiago Pinto, sempre in sintonia con José Mourinho. Per la prima volta rispetto agli ultimi anni, il tecnico giallorosso ha deciso di lasciare a casa sin dal primo giorno del ritiro tutti i giocatori in esubero, coloro che non rientravano minimamente nei piani tecnici del portoghese. Per questo il gm giallorosso ha dovuto trattare in tante occasioni, con vari club diversi e con i tanti agenti o intermediari. Delle tante uscite effettuate (Pau Lopez, Under, Kluivert, Dzeko, Pedro, oltre ai tanti Primavera o rientranti dai prestiti), si aggiungeranno nei prossimi giorni anche Florenzi, Olsen, Nzonzi, Fazio e Santon, mentre rimane molto difficile un’uscita di Javier Pastore.

Calciomercato Roma, lascia anche Bianda

Un risparmio di ingaggio per la Roma impressionante, un lavoro mai fatto prima dai vari direttori sportivi che sono passati dalle parti di Trigoria. Ma non è finita qui, perché oltre ai nomi sopra citati, si aggiungerà presto un’altra cessione. Infatti dopo Ante Coric ad un passo dallo Zurigo, anche William Bianda, difensore classe 2000 prelevato da Monchi nell’estate del 2018, si avvicina all’addio. Il centrale francese, infatti, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Tempo’ è in volo per la Francia, direzione Nancy, per giocare la Ligue 2.

Un vero e proprio sfoltimento della rosa che non fa altro che far felici i Friedkin, i quali hanno speso più di 80 milioni di euro per gli acquisti in entrata, sperando che nell’estate prossima, tutti i prestiti dei vari giocatori possano diventare obbligo di riscatto in base ai risultati ottenuti.