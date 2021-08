Calciomercato Roma, tutto fatto per un’altra importante operazione in uscita. Il giocatore è in volo e sosterrà a breve le visite mediche.

Dopo la vittoria di ieri in casa del Trabzonspor in casa Roma tornano centrali i temi del calciomercato. Il General Manager Tiago Pinto è impegnato nella chiusura di alcune operazioni in uscita. Intanto si continua a monitorare il mercato per eventuali opportunità last minute. Tra gli esuberi destinati a lasciare Trigoria sono diverse le operazioni ormai in dirittura di arrivo. Dopo le cessioni di Bianda e Olsen un altro tassello potrebbe completare il puzzle del mercato in uscita.

Tra queste quella in stato più avanzato è senza dubbio la cessione in prestito di Alessando Florenzi. Il laterale destro è pronto ad accasarsi al Milan: in questo senso arrivano importanti novità sul suo trasferimento.

Calciomercato Roma, Florenzi raggiunge il Milan | I dettagli dell’accordo

La trattativa per la cessione in prestito di Alessandro Florenzi al Milan si è dunque sbloccata definitivamente. L’esterno è in volo verso Milano dove in giornata sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con la sua nuova società. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Decisivo in fase di negoziazione il lavoro del procuratore del giocatore Alessandro Lucci. L’agente è infatti riuscito a limare le differenze economiche tra le parti trovando la quadra capace di soddisfare tutti. La Roma incassa un milione per il prestito del giocatore. Il diritto di riscatto è fissato a 4,5 milioni di euro. Ma in casa giallorossa pesa molto anche il risparmio che si registrerà sull’ingaggio di Florenzi: 5,5 milioni al lordo. Per l’esterno possibile una convocazione già in vista della gara contro la Sampdoria. Dopo un anno al PSG e gli Europei con la Nazionale di Roberto Mancini Florenzi torna dunque in Serie A: ad aspettarlo c’è Stefano Pioli.