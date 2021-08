Calciomercato Roma, il Barça è una polveriera | Colpo da 15 milioni

Calciomercato Roma, polveriera Barcellona: occasione da 15 milioni di euro e rammarico in diretta. Sta succedendo di tutto in casa blaugrana.

Da qui fino al 31 agosto potrebbe succedere di tutto; basti prendere, a titolo di esempio, la conferenza stampa odierna tenuta da Ronald Koeman, per provare anche solo ad immaginare la situazione magmatica che si respira in quel di Barcellona: una bomba ad orologeria pronta ad esplodere da un momento all’altra. Questa volta non ci stiamo riferendo alle parole del tecnico olandese circa gli addii sempre più probabili di Pjanic e di Umtiti, ma alle dichiarazioni rilasciate dal tecnico a proposito della situazione contrattuale di Ilaix Moriba, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza tra un anno, ed è stato accostato a molti club, tra cui la Roma, anche se ora come ora il Lipsia sembra essere in pole. Il Barça, però, stando a quanto riferito da sport.es, non molla la presa, e continua a valutare il guineano naturalizzato spagnolo classe ‘2003 circa 15 milioni di euro.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, epurazione totale | Doppio annuncio: che occasione!

Calciomercato Roma, Koeman “silura” Moriba: le sue parole

Ecco quanto rilasciato da Koeman: “Ho parlato con Ilaix due o tre settimane fa, più come persona, che da allenatore. La sua situazione non è facile, perché ha 18 anni e non gioca: sono a conoscenza della proposta fatta dal club, e mi sembra ragionevole per un ragazzo della sua età, ma lui e il suo entourage non la pensano così. Alla sua età, i soldi non sono importanti: deve continuare a giocare su un buon livello: sono molto deluso da lui, perché l’anno scorso era con noi, ed ha giocato, dal momento che avevamo scommesso su di lui.”