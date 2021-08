Calciomercato Roma, niente convocazione | Vuole solo una big

Calciomercato Roma, il giocatore avrebbe ponderato un’importante decisione sul suo futuro. Decisivi i prossimi giorni di mercato.

José Mourinho non ha mai perso occasione di esaltare l’operato di Tiago Pinto nelle ultime dichiarazioni rilasciate, sia precedenti che successive alla gara contro il Trabzonspor. Dalle sue parole è emersa la soddisfazione nei confronti della concretezza con la quale il proprio connazionale si è mosso per provare a plasmare una rosa presentante in partenza diversi limiti.

L’ex Tottenham ha anche però sottolineato come i programmi iniziali fossero diversi e come la campagna acquisti sia stata profondamente influenzata dalla volontà di Dzeko di lasciare la Capitale nonché dalla lunga assenza di Spinazzola.

Pur non ammettendolo esplicitamente ,e come emerso dalle amichevoli e dalla gara di ieri, il limite più importante della squadra riguarda il centrocampo. A Trigoria non si è riuscito a trovare un accordo con l’Arsenal per Granit Xhaka.

La sortita del su citato bosniaco ha impedito ai dirigenti di trovare una valida alternativa all’elvetico e, al momento, non è da escludersi la possibilità di non assistere a nuovi arrivi in questa zona di campo.

Calciomercato Roma, Ndombele scaricato dal Tottenham: questa la sua volontà

Molto dipenderà dalle possibili cessioni e, dunque, dalle monetizzazioni ricavate nei prossimi giorni. Eventuali sortite permetterebbero anche di abbassare un monte ingaggi già in parte sfoltito dalle partenze di giocatori quali lo stesso Dzeko, Pedro o Florenzi.

In ottica entrata, si cercheranno delle occasioni che possano garantire approdi mirati ed economicamente sostenibili. Un’idea sarebbe potuta essere quella di Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham, scaricato dagli Spurs.

Mister Nuno Espirito Santo ha annunciato come il francese non faccia parte dei suoi programmi, escludendolo dalla lista convocati per la gara di domenica contro il Wolverhampton. Accostato qualche giorno fa anche ai giallorossi, Ndombele ha espresso la forte volontà di trasferirsi in un top club.

Stando a quanto riferito da Jack Pitt-Brooke, però, pur registrandosi alcune avances da parte di Barca, Real e Bayern Monaco, nessuno di questi pare disposto a poter affondare il colpo decisivo.