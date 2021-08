Calciomercato Roma, vicina un’altra cessione | Ecco cosa manca

Ennesima cessione in vista nella rovente estate del calciomercato della Roma. L’arrivo di Mourinho ha cambiato tanto.

Per completare l’opera delle uscite Tiago Pinto dovrà fare ancora gli straordinari. Il general manager giallorosso è al lavoro su più fronti e su vari tavoli per completare l’opera di sfoltimento nella rosa della Roma, dove il monte ingaggi potrebbe abbassarsi drasticamente, raggiungendo così l’obiettivo prefissato dalla proprietà targata Friedkin. Tante sono state le uscite, che ancora non sono finite, così come il calciomercato in entrata, dove Mourinho aspetta quel ‘qualcosa’ che manca come da lui stesso ammesso anche nel post gara di ieri, dopo il successo per 2-1 in Turchia contro il Trabzonspor.

Calciomercato Roma, atteso l’ok per l’ennesima cessione

Tra i partenti rimangono in quattro, anzi cinque considerando Javier Pastore. Sono Federico Fazio, Davide Santon, Steven Nzonzi e Robin Olsen. Ai primi tre il contratto scadrà il prossimo 30 giugno, ed è dunque un’operazione difficile per gli altri club, anche se la Roma è disposta a regalare i rispettivi cartellini.

Per quanto riguarda il portiere svedese, che ha ancora un contratto fino al giugno 2023, c’è un forte avvicinamento dello Sheffield United, che come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, ha già un accordo con la società capitolina. Manca la risposta dell’estremo difensore che è attesa nelle prossime ore. La trattativa potrebbe sbloccarsi per quella che diventerebbe l’ennesima cessione dell’estate giallorossa.