Calciomercato Roma, ecco lo scambio: deciso il futuro di Pjanic. Il Barcellona ha chiesto un elemento che sembra possa sbloccare la situazione

Probabilmente il futuro di Pjanic si deciderà in questa settimana. Anzi, leviamo il probabilmente. Sicuramente sarà così. Il centrocampista del Barcellona non giocherà più con i catalani: questo è un fatto certo dopo le parole di Koeman di oggi e dopo la non convocazione per la gara di domani. Ma se la Roma pensava di poter prendere il centrocampista tanto voluto e richiesto da Mourinho per la sua squadra dovrà guardare altrove, visto che Don Balon, sottolinea come la trattative con la Juventus si possa sbloccare presto. Magari mettendoci in mezzo un elemento che Allegri non vede. E che non è Arthur: già lui, nella passata stagione, ha fatto il percorso inverso.

LEGGI ANCHE: Roma, la testa è al campionato: le giallorosse puntano al titolo

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ha firmato | Domani arriva l’ufficialità

Calciomercato Roma, Pjanic si allontana

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo infatti, i catalani avrebbero richiesto alla Juventus l’americano McKennie: Allegri, come detto, lo vede poco e per riavere uno dei suoi metronomi preferiti lo potrebbe anche sacrificare. Nonostante la Juventus, solamente nello scorso mese di marzo, lo ha riscattato dallo Schalke.

McKennie ha delle caratteristiche che non soddisfano Allegri. La Roma quindi, che era indietro in una possibile trattativa, adesso è quasi tagliata fuori. Rimangono in lizza Zakaria e Anguissa. Ma anche Sabitzer, magari indietreggiando Pellegrini, potrebbe rientrare nei radar giallorossi.