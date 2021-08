Calciomercato Roma, frattura insanabile: Pinto fiuta il possibile doppio colpo. L’annuncio non lascia spazio a repliche.

La situazione finanziaria del Barcellona può rappresentare un’occasione propizia per molti club, che devono mettere a segno ancora dei colpi per soddisfare le esigenze dei propri allenatori. Ne sa qualcosa la Roma, che sta attenzionando con molto interesse l’evolversi della situazione in casa blaugrana, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti. In particolar modo, sono due i profili che nelle ultime ore sono stati accostati con una certa insistenza ai giallorossi: ci stiamo riferendo a Miralem Pjanic e a Samuel Umtiti, ormai destinati a cambiare aria, per stessa ammissione di Ronald Koeman.

Calciomercato Roma, annuncio di Koeman su Umtiti e Pjanic

Nella conferenza stampa di presentazione al match contro l’Athletic Bilbao, Koeman ha fatto il punto della situazione in casa blaugrana, rivolgendo la propria attenzione anche ai due esuberi sopra menzionati. Ecco le sue parole: “Siamo a conoscenza del fatto di avere tanti giocatori: Umtiti e Pjanic hanno difficoltà a giocare qui. La loro situazione è complicata e si sta risolvendo“. Come riportato da sport.es, la prima scelta di Pjanic continua ad essere la Juventus, che il bosniaco sta ancora aspettando, mentre il difensore francese non ha alcuna intenzione di cambiare aria, nonostante le pressioni esercitate dal Barcellona.