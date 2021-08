Calciomercato Roma: Tiago Pinto continua a monitorare le opportunità per dare a José Mourinho un centrocampista di spessore. Il nome nuovo arriva dalla Bundesliga.

Nelle interviste rilasciate dopo la vittoria di ieri sul Trabzonspor José Mourinho ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto sul mercato dalla società. Il tecnico portoghese ha anche spiegato che la rosa potrebbe essere migliorata. Da più parti si ritiene che ciò che lo Special One vorrebbe avere è un centrocampista da aggiungere alla batteria di mediani a disposizione. D’altra parte in questi mesi sono stati diversi i centrocampisti accostati alla Roma. Probabile quindi che il General Manager Tiago Pinto sia al lavoro per un nuovo innesto: un acquisto che riguarderebbe la zona nevralgica del campo.

Dopo l’addio a Granit Xhaka un altro giocatore dell’Arsenal potrebbe essere finito nel mirino di Pinto: è Lucas Torreira. Eppure dalla Germania rimbalzano voci che se confermate darebbero un’improvvisa sterzata alle strategie giallorosse.

Calcioemercato Roma, centrocampista dalla Bundesliga | Fari su Grillitsch

E’ bene precisare che prima di confezionare un nuovo acquisto in mediana la Roma intende fare spazio con la cessione di uno tra Villar e Diawara. A quel punto si potrebbe procedere con l’inserimento di un centrocampista con maggiore esperienza. E secondo Il Romanista il campionato tedesco è monitorato con attenzione dalla dirigenza: sul taccuino il nome di Denis Zakaria: l’imponente giocatore del Borussia Monchengladbach costa però almeno venti milioni di euro. Per questo Pinto ha spostato la sua attenzione su Florean Grillitsch di proprietà dell’Hoffenheim. Il centrocampista austriaco ha 26 anni e arriva da una stagione importante coronata da un grande Europeo disputato in estate. Potrebbe essere lui il colpo a sorpresa del General Manager giallorosso.