Calciomercato Roma, club si fa da parte | Strada libera per Tiago Pinto

Il calciomercato della Roma non è ancora concluso. Mancano pochi giorni e l’occasione di fine agosto potrebbe arrivare.

Mancano ormai 11 giorni alla chiusura della sessione estiva del calciomercato. I giallorossi, ieri vittoriosi per 2-1 contro il Trabzonspor nell’andata del preliminare di Conference League, sono ancora a caccia del centrocampista tanto richiesto da José Mourinho, dopo essere stati per diverse settimane su Granit Xhaka, che ha rinnovato il suo contratto con l’Arsenal. Un tassello mancante quello nel reparto centrale del campo che ad oggi non è ancora arrivato anche perché sono tanti già ora i giocatori a disposizione del tecnico portoghese: da Cristante a Veretout, che partono per essere i titolari, a Diawara e Villar, subito dietro. A questi si aggiungono anche i giovani Darboe e Bove.

Calciomercato Roma, strada libera per Tiago Pinto

C’è però una trattativa che indirettamente potrebbe riguardare anche la Roma. E’ quella tra Atalanta e Sampdoria per Morten Thorsby, 25enne centrocampista norvegese. I blucerchiati potrebbero trovare l’accordo con i bergamaschi sulla base di 6 milioni di euro più bonus, come riportato da ‘Sky Sport’. Già oggi i due club hanno in programma l’incontro che potrebbe sancire la fumata bianca.

Il novergese, dunque, si incastrerebbe nei meccanismi tattici di Gasperini come vice De Roon, che dovrà scontare quattro giornate di squalifica. Questa trattativa riguarda come dicevamo indirettamente la Roma, perché proprio in quel ruolo l’Atalanta aveva messo nel mirino sia Denis Zakaria che Teun Koopmeiners, entrambi due obiettivi giallorossi, che adesso avrebbero dunque una concorrente in meno.