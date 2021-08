Roma, svelata una nuova partnership | Annuncio ufficiale del club

Roma, nuova partnership siglata per la stagione 2012-2022: ecco l’annuncio ufficiale diramato dal sito web del club giallorosso.

Tramite un comunicato apparso sui propri siti web, la Roma ha ufficializzato una nuova partnership con Acqua Santa Croce, la quale sarà Official Water Partner per la stagione 2021-2022. Come si può leggere dalla nota, “Il water brand avrà visibilità presso il centro sportivo di Trigoria e all’interno dello Stadio Olimpico, nelle aree di ospitalità come anche a bordo campo durante le partite del campionato di Serie A.” Ma non solo, infatti i giallorossi più in generale faranno ricorso al brand anche per gli allenamenti, e per i match casalinghi in programma questa stagione.

Tanta la soddisfazione del patron dell’acqua Camillo Colella, le cui dichiarazioni sono state riportate nello stesso comunicato: “Con grande soddisfazione l’Acqua Santa Croce ha voluto conferma il suo impegno in favore dei talenti calciatici, e promuovere un elemento essenziale nell’alimentazione di ogni sportivo.”