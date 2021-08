Roma-Fiorentina, le ultime da Trigoria | Torna a disposizione

Roma-Fiorentina, dopo l’importante vittoria di ieri, Mourinho ha un altro motivo per sorridere. Recuperato, infatti, un importante elemento della rosa.

Dopo la bella vittoria maturata contro il Trabzonspor, gli uomini di Mourinho sono rientrati a Trigoria, dove pernotteranno fino alla gara di domenica. Alle 20.30 di dopodomani, infatti, è in programma l’esordio stagionale contro la Fiorentina che decreterà l’incipit del campionato.

Come emerso dalle parole rilasciate dallo Special One, la squadra sembra esserci e, seppur carente in alcuni reparti, è reputata dal portoghese competitiva, grazie al celere modus operandi palesato da Pinto in questi mesi estivi.

Il dg è infatti riuscito a ben ovviare ai tanti imprevisti incontrati lungo il cammino, distinguendosi anche per una certa capacità sul fronte uscite. Nei prossimi dieci giorni di mercato a Trigoria si cercherà di lavorare soprattutto per continuare a sfoltire il corpus di giocatori e, se si paleserà, si proverà a cogliere qualche occasione last minute.

Roma-Fiorentina, recuperato Gonzalo Villar per l’esordio stagionale

Come anticipato in apertura, però, Mourinho potrà contare su un importante recupero. Gonzalo Villar, infatti, ha oggi ripreso gli allenamenti con la squadra ed è prossimo allo strappare la prima convocazione da parte di José, dopo non aver potuto prendere parte alla gara di ieri sera contro i turchi.

Lo spagnolo si era fermato lo scorso 30 luglio durante il ritiro portoghese a causa di una distorsione al ginocchio. Finito anche al centro di alcune speculazioni di mercato, prontamente smentite da lui stesso, Villar è pronto per coadiuvare uno tra Cristante e Veretout in mediana.

La conferma è arrivata dalla presenza del numero 8 nel video pubblicato dalla Roma sui propri canali ufficiali.