Roma, in giornata è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club con il quale è circa il numero 11.

La squadra si è radunata a Trigoria dopo la trasferta in Turchia e alloggerà presso il centro sportivo fino alla gara di domenica contro la Fiorentina. Con ogni probabilità, il corpo squadra partito per il turno preliminare contro il Trabzonspor resterà lo stesso fino a fine anno.

Fatta eccezione per qualche movimento in uscita, volto ad allontanare gli esuberi rimasti, risulta difficile credere che Pinto riesca a chiudere qualche altra trattativa, dopo il grande sforzo fatto per Tammy Abraham. I prossimi giorni potrebbero però indicarci se i dirigenti riusciranno a cogliere qualche situazione per chiosare il mercato con un colpo last minute.

LEGGI ANCHE: ASRL | Calciomercato Roma, Pinto si arrende: sta per firmare

Roma, Carles Perez ha cambiato numero di maglia: sua la numero 11

Intanto, nella giornata odierna, il club ha annunciato un’importante novità relativa a Carles Perez. Non brillante sotto la gestione Fonseca, lo spagnolo è stato messo da Mourinho al centro di un progetto di rivalorizzazione.

Ina attesa di raccogliere gli attesi frutti, l’ex Barcellona ha accumulato nei test amichevoli sempre più minuti e gerarchie e sembra destinato a ricoprire un ruolo marginale rispetto all’ultimo anno e mezzo.

Proprio Carles Perez, dopo Calafiori e Villar, risulta essere il terzo giocatore ad aver cambiato numero di maglia quest’estate. Ha scelto la numero 11, indossata nel recente passato da Salah e Kolarov.