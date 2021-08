Roma, la testa è al campionato: le giallorosse puntano al titolo

Roma, la testa è al campionato: le giallorosse perdono l’ultima amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione contro l’Empoli

La Roma femminile di Alessandro Spugna – che questa sera ha perso 2-0 contro l’Atletico Madrid l’ultima amichevole precampionato – si prepara al debutto ufficiale della stagione. Le ragazze del tecnico arrivato dall’Empoli (la squadra che verrà affrontata alla prima giornata di campionato) ha chiuso la preparazione. La testa adesso è solamente al campionato. E non ci sono dubbi che le ragazze giallorosse puntino al titolo. O almeno alla partecipazione alla prossima Champions League. Sì, Betty Bavagnoli, che è diventata responsabile di tutta la parte femminile della società dei Friedkin, ha fatto un mercato importante. Di livello. Che ha alzato in maniera clamorosa il livello tecnico della rosa. Thaisa Moreno e Joyce Borini, entrambe brasiliane, sono state le ultime due arrivate in maniera ufficiale. Prima di loro era stato il momento di Glionna (Juventus) Di Guglielmo (Empoli), Pirone (Sassuolo).

Roma, le ragazze puntano allo scudetto

Le giallorosse hanno avvicinato sensibilmente la Juventus e il Milan, che hanno dominato l’anno scorso. E anche la vittoria della Coppa Italia – proprio contro le rossonere in finale – ha fatto scattare qualcosa nella testa di Bartoli e compagne. Che hanno capito di potersela giocare davvero contro tutte. Il mercato, poi, ha aiutato sicuramente Spugna: il tecnico fino al momento sta facendo un grande lavoro, cementando un gruppo che appare già coeso e che ha enormi motivazioni. Non solo ripetersi nella Coppa nazionale, ma anche di andare avanti in Supercoppa dove, la Roma, giocherà la semifinale: sono questi gli ulteriori obiettivi della Roma, che per l’inizio del campionato recupereranno anche Andressa Alves, l’altra brasiliana del gruppo, che ha disputato le Olimpiadi con la sua nazionale. E che ancora non ha preso parte a nessuna amichevole.