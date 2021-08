Calciomercato Fiorentina, firma UFFICIALE: non convocato

By

Calciomercato Fiorentina, a poche ore dall’esordio ufficiale con la Roma, i toscani hanno annunciato un’importante novità.

La sfida con la nuova squadra di Vincenzo Italiano decreterà l’inizio del campionato giallorosso sotto l’egida di Mourinho. Quest’ultimo ha esordito come mister giallorosso lo scorso giovedì, riuscendo a imporsi per 2 a 1 in trasferta contro il Trabzonspor.

Il ritorno è in programma giovedì e si incastrerà tra le prime due gare di Serie A di Pellegrini e compagni, contro Fiorentina e Salernitana. L’ex Tottenham ha da poco concluso la conferenza stampa, in occasione della quale ha toccato tutta una serie di punti.

Questo il link qualora non foste riusciti a seguirla —> https://bit.ly/37ZOWwn

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, altra uscita | Aumentano le richieste

Calciomercato Fiorentina, i viola hanno annunciato il nuovo difensore centrale: preso Nastasic

Da qualche minuto, intanto, la Fiorentina ha annunciato l’ingaggio di Matija Nastasic, difensore centrale classe 1993 che ha già indossato la casacca viola nel 2011-12 e all’inizio della stagione successiva.

Il serbo andrà a rinforzare un reparto apparso in difficoltà negli ultimi anni, ma non è stato convocato per la partita di domani sera all’Olimpico.

https://www.acffiorentina.com/it/news/tutte/prima-squadra-maschile/2021-08-21/nastasic-e-un-calciatore-della-fiorentina