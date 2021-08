Calciomercato Roma, sprint Pinto | Scambio saltato

Calciomercato Roma, occasione per Pinto: lo scambio è stato saltato. Le ultime indiscrezioni sono piuttosto eloquenti: i dettagli.

Mancano poche ore ormai al debutto in campionato della Roma di José Mourinho che, dopo aver ben figurato nella prima uscita in Conference League contro il Trabzonspor, cerca conferme anche in campo nazionale. Tuttavia, la sessione estiva di calciomercato sta volgendo al termine, e Tiago Pinto è al lavoro per cercare di sistemare quei reparti nei quali si è individuata qualche fragilità. Uno di questi è sicuramente il centrocampo, per rinforzare il quale il gm giallorosso potrebbe pescare nuovamente in Premier League, dopo che con un blitz è riuscito ad assicurarsi Tammy Abraham dal Chelsea.

Non ci stiamo riferendo a Granit Xhaka, per il quale la trattativa con l’Arsenal è naufragata qualche settimana fa, ma a Ndombelé, che è un profilo che stuzzica e non poco Pinto, anche perché il francese classe ‘96 è ai ferri corti con il Tottenham, con gli Spurs che starebbero cercando di intavolare in tutti i modi uno scambio.

Calciomercato Roma, Ndombelé offerto al Lione per Aouar: scambio rifiutato

Come riportato da “le10sport.com“, uno degli obiettivi di Fabio Paratici risponde al nome di Houssem Aouar, centrocampista in forza al Lione che l’ex CFO della Juventus avrebbe voluto portare a Torino, per il quale il Tottenham avrebbe messo sul piatto non solo il cartellino di Ndombelé, ma anche una cospicua base cash. “No, grazie” è stata la risposta del club francese, che ha deciso di declinare la proposta sia per motivazioni squisitamente tecniche, che per aspetti economici: Peter Bosz, infatti, non giudica Ndombelé funzionale al suo progetto tattico, o almeno non più di Aouar, con il Lione che non sarebbe disposto ad assecondare le richieste economiche dell’attuale mediano degli Spurs.