Calciomercato Roma, offerta rifiutata | Nuovamente lotta a due

Il calciomercato non è ancora chiuso e i club italiani stanno cercando di ultimare le rispettive rose. Tra Roma e Atalanta…

Il calciomercato della Roma non è ancora finito, perché probabilmente c’è spazio per un paio di colpi ancora. Uno quasi sicuramente verrà effettuato al centro del campo, dove il tecnico José Mourinho aveva individuato in Granit Xhaka il grande obiettivo. Sfumato però il capitano della Svizzera, che ha rinnovato con l’Arsenal, rimangono in ballo alcuni nomi sul taccuino del general manager Tiago Pinto. Il portoghese, infatti, tiene aperte alcune piste, tra le quali quelle che portano a Denis Zakaria e a Teun Koopmeiners, tra i tanti.

Calciomercato Roma, duello con l’Atalanta

La situazione legata al centrocampista però potrebbe non dipendere soltanto dalla Roma. In quel ruolo, infatti, i giallorossi dovrebbero cedere un giocatore tra Amadou Diawara e Gonzalo Villar, ma sicuramente la scelta ricadrà sul guineano, visto che lo spagnolo ha più volte affermato che rimarrà nella capitale. Intanto sia Zakaria che Koopmeiners, potrebbero tornare presto due obiettivi dell’Atalanta.

Il club bergamasco, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha visto rifiutarsi la proposta di 7 milioni di euro per Morten Thorsby. Con il mancato arrivo del norvegese, la squadra di Gian Piero Gasperini dovrà tornare su un obiettivo già cercato in passato.