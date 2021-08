Calciomercato Roma, no dei Friedkin | Salta l’obiettivo

Calciomercato Roma, arriva il no dei Friedkin: salta l’obiettivo di Tiago Pinto. Che adesso guarda verso altri lidi

Arriva il no della proprietà americana. Anche perché, la direttiva, già all’inizio della stagione, era quella di non spendere sul mercato per calciatori avanti nell’età. E allora ecco che cambiano gli obiettivi di Pinto per questa ultima parte di mercato che deve portare in giallorosso almeno un centrocampista centrale dopo l’operazione Xhaka, sfumata, per il muro dell’Arsenal che non ha mai abbassato le pretese per il proprio capitano.

Un elemento in mezzo al campo manca. Questo è fuori discussione. E il general manager portoghese farà di tutto per regalarlo a Mourinho entro la prossima settimana. Prima, ovviamente, che le suoni il gong su questa finestra di calciomercato. In questi giorni si è parlato anche di un possibile ritorno di Pjanic ma, come vi abbiamo già anticipato ieri sera, il centrocampista del Barcellona sembra vicino alla Juventus, che avrebbe trovato la chiave dell’operazione inserendo McKennie.

LEGGI ANCHE: Roma, la testa è al campionato: le giallorosse puntano al titolo

Calciomercato Roma, Pjanic non tornerà in giallorosso

Ma non c’è solamente la concorrenza a bloccare la corsa a Pjanic. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il centrocampista con un passato ottimo anche in giallorosso, è stato offerto a Tiago Pinto, ma l’alt, in questo caso, è arrivato direttamente dai Friedkin. Quello di Mire è un profilo che non interessa, soprattutto, come detto, per la carta d’identità non più fresca, e che non permette di guardare al futuro. Tutti i calciatori che la Roma ha portato e porterà a Trigoria – almeno quelli che richiederanno degli investimenti importanti – devono dare la possibilità alla società di pensare a una cessione per riuscire a piazzare una plusvalenza. L’unico discorso diverso fatto in questo senso è stato per Rui Patricio: ma quello del portiere è un ruolo così delicato che fa comprendere anche delle operazioni nettamente in controtendenza rispetto alle direttive societarie.

Intanto, quello che si può tranquillamente affermare, è che Pjanic non tornerà in giallorosso. Almeno è questa la sensazione a poco più di una settimana dalla chiusura delle trattative. Gli obiettivi sono altri.