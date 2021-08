Calciomercato Roma, Londra capitale del centrocampo

Calciomercato Roma, questa la situazione in ottica entrate a dieci giorni dalla fine del mercato.

Le ultime ufficialità lasciano intendere come la dirigenza sia attualmente impegnata sulle cessioni, da concretizzare nei rimanenti giorni di mercato con la finalità di costruire una rosa che non pulluli di esuberi.

Troppo sovente, infatti, i capitolini hanno “vantato” un corpus di giocatori ai margini, quasi mai impiegati per questioni fisiche o tecniche. A Trigoria, in questi due mesi, si è operato sia per costruire una rosa più competitiva che per finalmente cancellare dal libro paga dei Friedkin i nomi dei tanti giocatori non reputati più all’altezza.

Lo stesso Mourinho, dal suo arrivo, ha ponderato la concreta decisione di mettere fuori rosa i tanti profili da lui non considerati importanti, costringendo loro ad allenarsi a parte e senza concedere nemmeno una chance per farlo ricredere.

Una scelta forse cinica ma fondamentale per provare ad attualizzare il tanto anelato piano epurativo, mai attualizzatosi in passato soprattutto a causa della scarsa predisposizione di alcuni tesserati a lasciare la Capitale.

Eventuali sortite, ora, divengono fondamentali per poter garantire alla società anche la giusta linfa con la quale provare a chiosare la campagna acquisti con un ultimo approdo che completi, o quasi, finalmente la rosa.

Calciomercato Roma, due nomi londinesi per il centrocampo: la situazione

Lo Special One si è detto soddisfatto del modus operandi adottato ai piani alti di Trigoria, dove si è agito per consegnare lui una squadra all’altezza e che possa permettere di sperare “di poter vincere sempre la prossima partita”.

Il portoghese non ha però perso occasione di sottolineare come, a sua detta, alla Roma manchi ancora qualcosa. A voler essere più espliciti, l’ex Tottenham sembra voler “denunciare” il mancato arrivo del centrocampista, causato più che da errori societari dai tanti imprevisti verificatisi nell’ultimo periodo.

Questi ultimi hanno costretto Pinto e adepti a seguire un’altra direzione e, ad oggi, pur figurando tra le squadre che hanno sborsato di più, la Roma manca di quel tassello considerato centrale dal proprio allenatore.

La sua speranza è che, alla fine, si possa chiosare la campagna acquisti con la famosa “Ciliegina sulla torta” che potrebbe portare il nome di due mediani militanti in due squadre di Londra. Tra i tanti profili monitorati per la coesistenza con Veretout figurano infatti Granit Xhaka e Douglas Luiz.

Sul primo è stato forse detto tutto ma non è mai stato sottolineato che il rinnovo con l’Arsenal non è ancora arrivato. Sul brasiliano dell’Aston Villa, va invece ricordata la sua situazione contrattuale.

Douglas ha infatti il contratto in scadenza fra due anni e una valutazione di 30 milioni di euro, una cifra che a Trigoria sanno bene di non poter sborsare in un’unica soluzione. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. Vedremo se la “torta” sarà guarnita fino alla fine o se resterà mancante di un solo ingrediente, il più importante.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport“.