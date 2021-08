Calciomercato Roma, ufficiale Florenzi | La formula della cessione

By

Calciomercato Roma, dopo una lunga trattativa è in questi minuti arrivata l’ufficialità. Ecco i dettagli.

Prosegue quel piano epurativo iniziato a Trigoria a giugno e catalizzato dalle preliminari uscite di giocatori quali Juan Jesus, Farelli e Bruno Peres. Sin dal primo momento, infatti, Tiago Pinto ha cercato di assecondare le richieste di mister Mourinho e di Sir. Friedkin.

Quest’ultimo non ha rinunciato ad investimenti importanti, nonostante le limitate risorse economiche della società, ma ha comunque chiesto di sfoltire la rosa con la duplice finalità di incassare qualcosa e ridurre il monte ingaggi.

In questa direzione sono dunque andati i trasferimenti di Kluivert, Under e Pau Lopez in Ligue 1 e quello di Pedro alla Lazio. Restano annoverabili nel corpus degli esuberi ancora presenti a Trigoria profili quali Santon, Fazio, Nzonzi, Olsen e Pastore.

Difficile credere che si possa trovare una soluzione per tutti ma nei rimanenti giorni di mercato il “Goal” principale da perseguire riguarderà proprio il piazzamento dei su citati.

Calciomercato Roma, ufficiale il passaggio di Alessandro Florenzi al Milan

Nella tarda mattinata di oggi, sabato 21 agosto, è intanto arrivata l’ufficialità del passaggio di Alessandro Florenzi in rossonero. Dopo una trattativa non semplice è stato finalmente trovato un punto di incontro tra la dirigenza di Trigoria e quella di Via Aldo Rossi.

La Roma ha salutato “Bello de nonna” con un comunicato ufficiale apparso sui propri profili social, allegando un link in cui si leggono tutte le informazioni inerenti la trattativa.

“AS Roma comunica di aver ceduto in prestito all’AC Milan, con diritto di opzione per l’acquisto definitivo, i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Florenzi, fino al 30 giugno 2022”.