Calciomercato Roma, Mourinho accontentato | Firma fino al 2026

By

Calciomercato Roma, questa la situazione relativa al rinnovo dell’importante pedina di José Mourinho.

Il mister portoghese, come ovvio, ha chiesto delle garanzie alla società prima di apporre la propria firma sul contratto che ha decretato il suo passaggio dalla capitale inglese a quella italiana.

Gran parte delle sue richieste sono state accontentate, preservando la colonna portante della rosa e ben ovviando alle sortite e agli imprevisti concretizzatisi in questi mesi estivi. I rimanenti giorni di agosto saranno molto attivi sul fronte delle uscite, dove si proverà a lavorare per concludere nel migliore dei modi il piano di epurazione dagli esuberi.

Risolta la questione, nella speranza di poter assistere ad un ultimo approdo che possa completare il centrocampo della Roma, ai piani alti di Trigoria si inizierà a ragionare sulla situazione legata ai rinnovi degli elementi considerati centrali dal portoghese.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ha firmato | Domani arriva l’ufficialità

Calciomercato Roma, a che punto siamo con il rinnovo di Pellegrini?

La situazione più urgente riguarda Lorenzo Pellegrini, al centro di un rapporto di “Odi et amo” con la piazza che tanto ha toccato anche gli altri romani e romanisti che abbiano indossato la maglia giallorossa in passato.

Mourinho considera il numero 7 come un elemento imprescindibile e fondamentale, grazie ad una duttilità tattica che permette lui di essere schierabile in più zone di campo e interpretare in più modi il ruolo di trequartista ricucitogli negli ultimi anni.

Il suo contratto è in scadenza l’anno prossimo e, stando a quanto riportato da “Il Corriere dello Sport“, Pinto ha intenzione di risolvere la questione a partire da settembre. Il forte anelito del giocatore alla permanenza nella Capitale, unitamente alla stima nutrita dal mister nei suoi confronti, lasciano intendere come ci siano tutti i presupposti per continuare il matrimonio.

Per il “Si” finale la Roma è intenzionata a proporre un prolungamento fino al 2026 con cifre simili a quelle percepite da Abraham che da qualche giorno è diventato uno degli elementi più pagati della squadra.