Calciomercato Roma, la scelta è stata fatta | Non si muove

Calciomercato Roma, scelta fatta: non si muove. Smentite quindi tutte le voci di una partenza in questa fase del mercato

La scelta è stata fatta. Mourinho avrebbe preferito un calciatore più esperto, e ultimamente ha fatto delle nuove valutazioni. Ma la proprietà tramite Tiago Pinto ha fatto sapere al calciatore che non partirà. E, a conferma che il club giallorosso crede nel calciatore, all’inizio del mercato è stata rifiutata un’offerta di prestito all’estero, così come raccolto da AsRomalive.it. Reynolds non si muoverà dalla Capitale. Sarà lui quindi l’uomo che andrà a sostituire Karsdorp durante la stagione, quando l’olandese dovrà tirare il fiato. E il giovane americano, arrivato lo scorso gennaio e che fino al momento ha fatto fatica ad ambientarsi, cercherà sicuramente di mettere in difficoltà lo Special One nelle sue scelte. Magari per avere maggiore spazio rispetto alla seconda parte dello scorso campionato, quando Fonseca lo ha mandato in campo con poca continuità, anche perché Reynolds, quando chiamato in causa, non è riuscito quasi mai a essere convincente.

Calciomercato Roma, Reynolds rimane nella Capitale

Non parte quindi. Rimane a Roma. Con la maglia giallorossa addosso. Reynolds è ancora giovane e, se Pinto ha insistito così tanto nel prenderlo (anche i Friedkin sono entrati 8 messi fa in questa trattativa) allora delle qualità ci saranno per forza anche se per il momento ancora non sono state viste dai tifosi. Che lo aspetteranno, ovviamente, e cercheranno anche di aiutarlo: finalmente lo potranno vedere da vicino allo stadio.

Domani è previsto il tutto esaurito contro la Fiorentina. Con quasi 28 mila biglietti venduti. Oltre, l’Olimpico, in questo momento, non può accogliere nessuno. E se Reynolds dovesse a gara in corso trovare spazio allora sentirà per la prima volta il calore dei tifosi della Roma.