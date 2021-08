Calciomercato Roma, beffa da Londra | Lo fanno fuori

Calciomercato Roma, da Londra potrebbero arrivare buone notizie circa l’eventuale approdo di un centrocampista in giallorosso.

Lo Special One ha sottolineato in modo più o meno esplicito il proprio rammarico per il mancato approdo di un centrocampista, da lui sempre ritenuto come la vera e propria pedina mancante all’interno dello scacchiere capitolino.

Da dire, però, che il su citato rammarico sia ben lungi dal voler avere il sapore di una critica alla società, sempre encomiata dal portoghese per la concretezza con la quale ha deciso di impostare una “campagna acquisti difficile per quasi tutte le squadre di Europa”.

La speranza della piazza tutta è quella di poter assistere ad un inatteso approdo last minute che possa completare un reparto presentante alcuni elementi importanti ma mancante di un giocatore che abbia delle caratteristiche ricercate dall’ex Tottenham.

Calciomercato Roma, Torreira “sblocca” Xhaka alla Roma?

Negli ultimi giorni, tra i tanti, è stato accostato anche il nome di Lucas Torreira alla squadra capitolina. L’uruguaiano è reduce da una stagione in prestito all’Atletico Madrid ed è ora rientrato a Londra. Prima ha pero dovuto rispettare la quarantena al rientro dalla Coppa America.

Da segnalare i numerosi commenti social dei tifosi “Gunners” che hanno sottolineato il proprio dissenso per la scelta di mister e società di non voler puntare sull’ex Sampdoria per la prossima stagione. A Londra Lucas è ancora considerato un “Grande giocatore” e, seppure la sua permanenza appare utopistica, non restino inosservati i su citati pareri dei supporters londinesi.

Tra questi, va segnalata anche la posizione di chi ritiene l’uruguaiano addirittura più forte dello stesso Xhaka. Al di là dei gusti personali, resta difficile, per ora, credere che possano autorizzare la partenza dell’elvetico. Ciò significherebbe sostituirlo con un giocatore che da tempo non fa parte dei piani di Arteta.