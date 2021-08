Calciomercato Roma, super affare in Serie A | Via libera per Pinto

Calciomercato Roma, pazza idea di scambio in Serie A: occasione per Tiago Pinto, che monitora con molto interesse la situazione.

Si prospettano giorni infuocati di trattative, quelle che ci separano da qui fino al 31 agosto. Un ruolo importante potrebbe ricoprirlo l’Atalanta, che sta lavorando per rinforzare soprattutto il centrocampo: le manovre degli orobici si intrecciano inestricabilmente con quelle della Roma, con Pinto che lavora sottotraccia per consegnare a Mou un regista cui affidare le chiavi del centrocampo. Nelle scorse ore sia i nerazzurri sia i giallorossi erano in procinto di contendersi sia Koopmeiners sia Zakaria, ma le ultime manovre potrebbero rivoluzionare tale scenario.

Atalanta are in talks with Cagliari for potential swap deal: Nahitan Nández to Atalanta, Sam Lammers to Cagliari. Both clubs are considering this chance 🔵 @SkySport

Tottenham are out of the race for Nández – still working to complete Pape Sarr deal in the next hours/days. #THFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2021