Calciomercato Roma, svolta in mezzo al campo | Ne restano solo due

Calciomercato Roma, svolta in mezzo al campo: la scelta di Pinto ricadrà su di loro dopo il no dei Friedkin e di Mourinho

La svolta in mezzo al campo: quella che ormai serve per cercare di portare a Roma, e alla Roma, un calciatore in grado di dare a Mourinho la possibilità di scegliere chi schierare lì, alle spalle dei tre trequartisti e davanti alla difesa. In questo momento i titolari in quel ruolo sono Veretout – inamovibile e blindato – e Cristante: quest’ultimo ben visto dallo Special One per le sue caratteristiche fisiche. Ma ne serve un altro, almeno. E dopo i no dei Friedkin per Pjanic e di Mourinho per Grillitsch, praticamente la corsa è rimasta a due.

Ormai l’affondo verrà fatto per uno tra Torreira dell’Arsenal e Zakaria del ‘Gladbach. Il primo, che viene da una stagione deludente in prestito all’Atletico Madrid, potrebbe arrivare in prestito perché non rientra più nei piani del club inglese; per il secondo invece, i tedeschi, chiedono 15 milioni di euro: una cifra che la Roma ritiene eccessiva visto che il calciatore, alla fine della stagione, si potrebbe liberare a parametro zero.

Calciomercato Roma, ecco le altre scelte in mezzo

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, oltre a spiegare la situazione della quale abbiamo scritto sopra, svela anche che uno tra Diawara e Villar dovrà partire per fare spazio al possibile nuovo acquisto. Anche perché Bove rimarrà in Prima Squadra: così ha deciso Mourinho che ha visto nel giovane delle buone qualità che lo hanno spinto a confermarlo.

E allora saranno giorni sicuramente importanti per capire il destino della Roma. E soprattutto capire se Pinto riuscirà nell’impresa di portare un altro elemento in rosa e completare, anche il pacchetto delle uscite. Manca poco per fare bingo.