Calciomercato Roma, salta tutto | Arriva il no di Mourinho

Calciomercato Roma, non rientra nei piani di Mourinho che ha deciso di bloccare la possibile trattativa. Il cerchio si stringe

Arriva il no di José Mourinho. Lo Special One ha molta importanza sul mercato della Roma, e prende, insieme a Tiago Pinto, quelle decisioni importanti che servono in qualche modo per cercare di alzare il livello tecnico della rosa giallorossa. Che ha bisogno ormai della più classica ciliegina sulla torta per chiudere le operazioni in entrata. Ma il tempo stringe e le cose possono diventare complicate. Ma poco centra in questo caso il possibile immobilismo giallorosso: Pinto si era mosso con largo anticipo per riuscire nell’operazione Xhaka e piazzare il primo tassello, ma con i Gunners è stato impossibile trattare.

Poi, sfumato lo svizzero, gli obiettivi sono diventati altri. Con il general manager portoghese che ha cominciato a guardarsi intorno per capire quale elemento in giro per l’Europa avrebbe fatto al caso dello Special One. Che vuole solamente calciatori pronti da lanciare nella mischia. Ed è probabilmente per questo motivo che il tecnico giallorosso ha detto di no a un calciatore che era stato proposto.

Calciomercato Roma, il no di Mourinho blocca Grillitsch

Uno dei cartellini proposti a Tiago Pinto porta il nome di Florean Grillitsch, centrocampista austriaco, 26 anni, di proprietà dell’Hoffenheim, società con la quale ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Sarebbe un’operazione sicuramente economica rispetto alle altre che il gm ha in mente. Ma non rientra nei piani di José Mourinho, che non ha nessuna intenzione di avere in rosa un calciatore non in grado di fare la differenza o di dare qualcosa in più rispetto a quello che già possiede.

E allora anche questa pista può dirsi tramontata. Ormai la sensazione è che sia solamente una corsa a due per il ruolo di centrocampista.