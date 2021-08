Calciomercato Roma, epurato da Mou | Doppia pista percorribile

Calciomercato Roma, Mou lo fa fuori: doppio interesse e possibile addio. Gli aggiornamenti sul suo futuro, sempre più lontano dalla Capitale.

Come confermato dallo stesso José Mourinho nelle conferenze stampe degli ultimi giorni, manca ancora “qualcosa” alché le sue richieste sul mercato siano soddisfatte al 100%, con la consapevolezza, però, che l’infortunio di Spinazzola e l’addio non preventivato di Edin Dzeko, hanno creato delle situazioni difficoltose, con dei buchi che Pinto è riuscito ad arginare in maniera veemente, “di reazione”. Ma per completare al meglio la rosa, l’acquisto di un mediano diventa un passaggio obbligato, ma allo stesso obiettivo piuttosto utopistico se non si dovesse far cassa con gli esuberi. Da Pastore a Nzonzi, da Olsen a Santon, e la lista non è finita qui; ma proprio sull’ex terzino dell’Inter ci sono delle ultime nuove da prendere in considerazione.

Calciomercato Roma, Santon in uscita | Sfida in Turchia

Come riferito da Nicolò Schira, sia lo Sivasspor sia l’Antalyaspor hanno mostrato interesse per Davide Santon, che non rappresenta un punto nevralgico per il nuovo progetto tattico di Mou ( per usare un eufemismo). Nelle scorse settimane anche la Salernitana aveva effettuato dei sondaggi esplorativi, ma il terzino non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: ricordiamo che il contratto di Santon scade nel 2022, ragion per cui una soluzione in prestito non potrebbe essere presa in considerazione. Staremo a vedere quello che succederà.