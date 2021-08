Calciomercato Roma, scambio rifiutato | Esulta anche Mou

Calciomercato Roma, lo scambio è stato rifiutato: ottima notizia per Mou, con Pinto che potrebbe ritornare all’assalto.

Zakaria, Anguissa, Diaz, Ndombele, Koopmeiners: questi sono i nomi con cui i tifosi della Roma dovranno gioco forza avere a che fare da qui fino al termine di una sessione di negoziazioni che ha visto la Roma recitare un ruolo da autentica protagonista. Già, perché se l’attacco è stato completato con l’approdo di Abraham come sostituto di Edin Dzeko, lo stesso non si può dire del centrocampo, mentre in difesa fari puntati su Clement Lenglet, ma solo se dovesse uscire uno dei centrali attualmente in rosa. Ritornando alla mediana, il profilo di Ndombele piace molto a Pinto, con il francese al centro di molti rumours di mercato, dopo aver esternato palesemente la propria volontà di cambiare aria.

Secondo quanto riportato da “Sky Deutschland“, il Bayern Monaco avrebbe provato ad intavolare una trattativa per Ndombelé, attenzionato anche dalla Roma, proponendo agli Spurs un’offerta da 20 milioni di euro, più il cartellino di Correntin Tolisso, per il quale anche la Juventus nei giorni scorsi aveva effettuato dei sondaggi esplorativi. Gli Spurs hanno però declinato l’offerta, ritenendola non sufficiente, dal momento che la valutazione che Paratici fa di Ndombelé è molto più elevata, e probabilmente vi sono dubbi sulle condizioni fisiche di Tolisso. La Roma, dunque, sarebbe teoricamente ancora in corsa per Ndombelé.