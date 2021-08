Serie A, probabili formazioni Roma-Fiorentina | I dubbi di Mourinho

I giallorossi domani sera faranno il debutto stagionale in campionato, per la prima di José Mourinho all’Olimpico in Serie A.

C’è grande attesa per la prima gara ufficiale allo Stadio Olimpico per la nuova Roma di José Mourinho. I giallorossi domani sera riceveranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano nella prima giornata del massimo campionato italiano di calcio. La prima gara ufficiale c’è già stata per lo Special One, riuscito a vincere per 2-1 in Turchia contro il Trabzonspor nella gara di andata del preliminare di UEFA Conference League. Si prospetta il sold out per i tifosi giallorossi, per una capienza che con ‘restrizioni Covid’ va al 50% (28 mila tagliandi disponibili).

Appuntamento che con la Roma manca da più di un anno per via della pandemia. Tornando alla partita la squadra dello Special One troverà una viola che vorrà fare subito una bella figura, anche se ha avuto un’inizio di estate non proprio tranquilla, dopo l’addio immediato a Gennaro Gattuso.

Probabili Formazioni Roma-Fiorentina

José Mourinho non dovrebbe effettuare molti cambi rispetto alla partita di giovedì scorso. La difesa è confermata, compreso il portiere Rui Patricio, con Roger Ibanez che sostituirà l’infortunato Chris Smalling. A centrocampo potrebbe esserci una variazione, ma per ora confermata la coppia Cristante-Veretout (francese favorito su Diawara). In attacco ci sono molti ballottaggi Zaniolo dovrebbe avere la meglio su Carles Perez, mentre bisognerà capire se Stephan El Shaarawy, che non è sceso in campo in Conference League, prenderà la corsia di sinistra al posto di Mkhitaryan, con l’armeno che potrebbe riposare oppure prendere il posto di Lorenzo Pellegrini al centro.

Davanti Eldor Shomurodov è favorito su Borja Mayoral, mentre entrerà a partita in corso l’ultimo arrivato Tammy Abraham.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, L. Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

All.: Mourinho

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, N. Gonzalez.

All.: Italiano

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Tegoni – Rossi L.

Quarto ufficiale: Di Martino

Var: Mazzoleni

AVar: Vivenzi