Calciomercato Roma, ottimismo per la fumata bianca | Addio in prestito

Calciomercato Roma, trapela ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione: fumata bianca vicina. Addio in prestito.

Sebbene la sessione di calciomercato volga al termine, non tutti i club sono giunti ai nastri di partenza della Serie A con le rose al completo. E non ci stiamo riferendo soltanto agli acquisti che si sarebbero potuti concretizzare e che invece sono sfumati; ci sono ancora troppe squadre al cui interno militano esuberi che devono essere piazzati in queste ultime ore di trattative prima del gong finale. Ne sa qualcosa la Roma che, dopo aver praticamente concluso con il Nancy il trasferimento di Bianda, aspetta di conoscere anche il futuro di Coric, per il quale è forte l’interessamento dello Zurigo.

Addio Coric, calciomercato Roma: lo Zurigo fa sul serio | I dettagli

#Zurigo #Coric tutto procede nella giusta direzione. Il giocatore dovrebbe accettare ingaggio più basso, rispetto a quanto guadagna ora #ASRoma #Calciomercato — Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) August 22, 2021

Secondo quanto riferito da Paolo Rocchetti, la trattativa Zurigo-Coric procede spedita, con il calciatore che dovrebbe giocoforza accettare un ingaggio inferiore a quello che percepisce attualmente in giallorosso. Come confermato dallo stesso Rocchetti, poi, la formula con la quale la trattativa è stata apparecchiata verte su un prestito secco: quasi sicuramente non sarà inserito il diritto di riscatto, ma per saperne di più, occorrerà verosimilmente aspettare l’annuncio ufficiale che, stando così le cose, non dovrebbe tardare ad arrivare.