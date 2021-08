Calciomercato Roma, irrompe Paratici | Offerta Tottenham

Calciomercato Roma, il club continua a sondare il terreno in cerca di un centrocampista. Dall’Inghilterra arrivano voci su un giocatore accostato ai giallorossi.

Mentre la Roma si appresta a fare questa sera il suo esordio in campionato contro la Fiorentina non accennano a placarsi le voci relative al calciomercato. Non è un mistero che in casa giallorossa si punti a migliorare ancora la rosa a disposizione del tecnico José Mourinho. E così il General Manager Tiago Pinto è chiamato a cercare di sfruttare fino all’ultimo la sessione estiva che si concluderà il 31 agosto. Ancora pochi giorni per per cercare di regalare qualche altro elemento all’allenatore portoghese. Contemporaneamente si cercherà di confezionare la cessione di alcuni elementi non centrali nel progetto tecnico.

In particolare le attenzioni della società giallorossa sono concentrate sul centrocampo. E’ questo il reparto in cui si spera di poter garantire a Mourinho un nuovo innesto. Da questo punto di vista arrivano notizie dall’Inghilterra a proposito di un giocatore accostato nelle scorse settimane alla Roma.

Calciomercato Roma, news da Londra | Paratici vuole Moriba

Ilaix Moriba sarebbe diventato un obiettivo del Tottenham per rinforzare il centrocampo. Ad affermarlo è il Daily Mail. Il centrocampista del Barcellona non rientra nei piani dell’allenatore Ronald Koeman che non ha nascosto che la soluzione migliore sia la cessione del ragazzo. Alla base dei problemi in Catalogna ci sarebbero alcune questioni legate al rinnovo del contratto del centrocampista diciottenne. Il giocatore era stato accostato anche alla Roma. Il Barcellona lo valuta circa 15 milioni di euro. Secondo i media britannici Fabio Paratici avrebbe ora alzato il pressing sul centrocampista con l’obiettivo di portarlo subito al Tottenham. L’ex dirigente della Juventus avrebbe comunque anche altri obiettivi per la mediana degli Spurs. Moriba piace a molte squadre di Premier League: nei giorni scorsi i suoi rappresentanti avrebbero parlato anche con i dirigenti di Arsenal e Liverpool.