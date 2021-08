Calciomercato Roma, scenario inedito | Soluzione interna

Continuano frenetiche le trattative di mercato in casa Roma. Tra entrate ed esuberi ecco che si delinea uno scenario inedito per i giallorossi.

Sono giornate intensissime per le trattative di mercato in casa Roma. Protagonista il GM Tiago Pinto, che sta facendo di tutto per regalare a Mourinho la squadra perfetta. Il tandem portoghese sta lavorando alacremente, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Mentre i giallorossi salutano Florenzi, ufficiale il suo passaggio al Milan, sullo sfondo inizia a delinearsi uno scenario inedito.

La stagione è ufficialmente iniziata, stasera l’esordio in campionato allo stadio Olimpico contro la Fiorentina. La Roma è ancora alla ricerca di uno / due rinforzi per il tecnico portoghese. Nota da mesi la volontà di trovare un rinforzo sulla mediana, le attenzioni si stanno concentrando anche sul reparto arretrato, attenzione soprattutto in casa Barcellona.

Scenario inedito in casa Roma, la soluzione è interna?

Con la chiusura del calciomercato sempre più vicina ci ha pensato Il Romanista a delineare uno scenario inedito che avrebbe del clamoroso. Secondo il quotidiano giallorosso a Trigoria stanno iniziando a pensare ad una soluzione interna per coprire i ruoli vacanti nella rosa giallorossa.

Gli esuberi non ancora piazzati non sono pochi: Olsen, Fazio, Santon, Nzonzi e Pastore. Se per quest’ultimo non ci sono davvero chance di reintegro, diversa appare la situazione per gli altri nomi. Il portiere svedese aspetta buone nuove dall’Inghilterra, forte il pressing dello Sheffield su di lui. Davide Santon aveva diverse richieste, sia estere che in Serie A, ma il suo alto ingaggio resta uno scoglio importante. Nzonzi sembrava essere ad un passo dal trasferimento in Qatar, ma ancora non si è mosso nulla. Anche per Fazio nessuna offerta concreta finora. cco perchè la soluzione interna potrebbe diventare realtà in casa giallorossa.