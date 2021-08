Calciomercato Roma, interviene Mou | Telefonata per il rinforzo

La stagione della Roma è cominciata col piede giusto, ma le attenzioni sono rivolte anche agli ultimi movimenti di mercato. Mourinho ha chiamato il rinforzo in difesa.

La Roma ha esordito con una vittoria sul campo del Trabzonspor, buona la prima per gli uomini di Mourinho, che stasera esordiranno allo stadio Olimpico in campionato. Non si spengono però le voci sul calciomercato in entrata, dopo che lo Special One ha contattato direttamente il nuovo obiettivo in casa giallorossa. Il tecnico portoghese è sceso in campo, un po’ come successo per l’affare Abraham col Chelsea.

Finora le richieste del tecnico lusitano sono state soddisfatte dal GM Tiago Pinto, ad esclusione del rinforzo in mediana. Fari puntati invece nel settore arretrato del campo, dove proprio Mourinho avrebbe individuato il rinforzo prescelto. L’allenatore ha chiamato direttamente il calciatore, che si questa la mossa decisiva?

Mourinho chiama il rinforzo in difesa, occhi in Spagna

Parliamo di Clèment Lenglet, difensore centrale francese classe ’95. Il difensore è in uscita dal Barcellona, niente spazio per lui nelle gerarchie difensive blaugrana. Il suo impiego da titolare è totalmente chiuso da Eric Garcia e Piqué, i prescelti di Koeman per la linea difensiva. Ecco perchè la società catalana vorrebbe vendere il difensore francese, monetizzare il più possibile è la chiave di questo mercato del Barcellona.

Proprio il centrale francese è il prescelto di Josè Mourinho come rinforzo difensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, ci sarebbe stata una chiamata del tecnico portoghese. Non è un mistero che Mou voleva il centrale già la scorsa stagione al Tottenham, le loro strade potrebbero incontrarsi a Roma, con dodici mesi di ritardo. Vedremo quale sarà il futuro del 26enne difensore francese, di certo lo Special One lo accoglierebbe a braccia aperte.