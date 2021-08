Calciomercato Roma, entra in scena Spalletti | Chiamata diretta

Ore caldissime per le trattative di mercato in Serie A. Cambia tutto per il ritorno di un giocatore in maglia Roma, dopo che è intervenuto direttamente Spalletti.

E’ un estate che sta regalando continui ribaltoni di mercato. Non a caso proprio la Roma ha chiuso un affare addirittura con gli acerrimi rivali della Lazio. In casa giallorossa negli ultimi giorni è avanzata con prepotenza la suggestione di un grande ritorno in mediana, ma tutto potrebbe cambiare dopo l’inserimento diretto di Luciano Spalletti.

L’ex tecnico giallorosso, quest’anno in forza al Napoli, ha contattato direttamente il centrocampista in forza al Barcellona. Non è più un mistero il fatto che il giocatore sia sul mercato. Questa pazza estate di mercato sta vedendo i catalani smantellare la rosa, a partire dagli ingaggi più alti. Non basta l’addio a Leo Messi, gli spagnoli devono monetizzare il più possibile.

Calciomercato Roma, irrompe Luciano Spalletti

Fari puntati in Liga, il tecnico del Barcellona è stato chiarissimo: Miralem Pjanic è sul mercato. Le voci negli ultimi giorni si sono concentrate soprattutto sul ritorno del bosniaco in maglia Juventus, con la Roma che restava sullo sfondo. Tutto potrebbe cambiare però, dopo che c’è stato l’inserimento diretto di un altro ex Roma, oggi allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

A riportare l’esclusiva è Il Corriere dello Sport, che nell’edizione odierna rilancia la bomba in casa Napoli. Non mancano diversi ostacoli però in casa azzurra, l’ingaggio del mediano è altissimo e la sua quotazione un anno fa è stata di circa 65 milioni di euro. Il tecnico toscano però non molla la presa, il suo obiettivo evidente è quello di ritrovare il talento bosniaco, allenato per mezza stagione sulla panchina della Roma. In casa giallorossa invece si guarda decisamente altrove, da un ex all’altro, il ritorno di Miralem Pjanic adesso sembra sempre più lontano.