Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | “Affare in chiusura”

Calciomercato Roma, rivelazione dalla Spagna: la trattativa starebbe vivendo le sue battute conclusive. I dettagli.

Chi acquisterà la Roma a centrocampo? Domanda alla quale, ora come ora, non è facile dare una risposta certa, scevra di ogni tipo di errore. Un dubbio, però, è bene fugarlo: un innesto in mediana arriverà, a maggior ragione se Diawara dovesse essere ceduto, anche se la cessione dell’ex Napoli non sembra essere, stando così le così, la condizione necessaria e sufficiente per il nuovo tassello da inserire nella zona nevralgica del campo. Proviamo a restringere il campo relativo al possibile identikit del nuovo mediano giallorosso: sicuramente non sarà Xhaka, che sembra ormai essere destinato al rinnovo con l’Arsenal. Potrebbe essere Anguissa, o Zakaria, o perché no, quel Lucas Torreira che ingolosirebbe e non poco lo Special One. E proprio su quest’ultimo trapelano interessanti novità dalla Spagna.

Calciomercato Roma, assalto a Torreira: indiscrezione dalla Spagna

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, infatti, Mourinho crede fortemente nel talento, fino ad ora espresso solo parzialmente, di Lucas Torreira, al punto che lo reputa un tassello importante da inserire nel proprio organico. La Roma spera di “chiudere l’operazione nei prossimi giorni”, anche se non è ancora sicura la modalità con la quale si chiuderà la trattativa: la fumata bianca arriverà in prestito o Pinto acquisterà definitivamente l’ex Samp, come fatto recentemente per Abraham, ma a cifre molto più contenute? Ci aspettano ore frenetiche di calciomercato.