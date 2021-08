Calciomercato Roma, cessione ufficiale | Va via in prestito

Calciomercato Roma, dopo l’addio di Alessandro Florenzi il club ufficializza la cessione di un altro giocatore. L’accordo prevede il prestito per una stagione.

Gli ultimi giorni di calciomercato si preannunciano frenetici per il General Manager Tiago Pinto. Il dirigente portoghese è impegnato su più tavoli in entrata e in uscita. Sono diversi infatti i giocatori che la Roma intende cedere per snellire la rosa. In queste settimane Pinto è già riuscito nell’impresa di liberarsi di alcuni elementi che non rientravano nei piani di Mourinho. Ora per completare l’opera mancano ancora alcuni tasselli. Per questo le trattative aperte sono numerose.

E’ di pochi istanti fa la notizia dell’ufficialità di una nuova cessione in casa giallorossa. L’addio era nell’aria da alcuni giorni: ora il club ne ha dato conferma.

Calciomercato Roma, ora è ufficiale | Bianda ceduto al Nancy

La notizia arriva dal profilo Twitter della Roma: William Bianda è stato ceduto in prestito al Nancy. La trattativa con il club francese era cominciata nei giorni scorsi ed era sembrata subito ben avviata. Ora la società conferma che tutti i dettagli sono stati messi a punto. Bianda lascia quindi Trigoria per legarsi in prestito al club francese. La sua cessione rappresenta un altro tassello nel lavoro di sfoltimento della rosa che la dirigenza sta portando avanti. Il difensore francese era sbarcato a Roma nel 2018 con una valutazione importante: 6 milioni più 5 di bonus. Nella giornata di ieri era arrivata un’altra ufficialità importante: quella relativa all’addio di Alessandro Florenzi. Il laterale destro ha infatti firmato il suo nuovo contratto con il Milan. L’accordo prevede un prestito oneroso con il diritto di riscatto in favore dei rossoneri fissato a 4,5 milioni di euro.