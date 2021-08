Calciomercato Roma, “accordo per il centrocampista” | Colpo da 20 milioni

Calciomercato Roma, dalla Svizzera sicuri: c’è l’accordo per il centrocampista. Colpaccio da 20 milioni di euro: le ultime.

Tra poche ore la Roma sarà impegnata nel primo match in campionato contro la Fiorentina: c’è attesa per capire come risponderà la squadra ai nuovi dettami tattici di Mourinho, fermo restando che la prima parentesi europea contro il Trabzonspor ha offerto chiavi di lettura piuttosto interessanti. Tuttavia, con la sessione estiva di calciomercato che volge ormai al termine, Tiago Pinto è impegnato anche a rinforzare la mediana giallorossa, con un innesto che nelle scorse settimane era stato individuato in Granit Xhaka. In questo senso, dalla Svizzera rimbalza un’indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso.

Calciomercato Roma, dalla Svizzera sicuri: accordo per Zakaria

Denis Zakaria tout près de signer à l’#ASRoma!

Le Borussia Mönchengladbach aurait accepté les 20 millions d’euros proposés par le club italien selon plusieurs sources en Allemagne et en Italie⏳ — DANIEL ROMANO (@Daniel_R0man0) August 22, 2021

Come riferito da Daniel Romano, Denis Zakaria sarebbe a un passo dal vestire la maglia della Roma, dal momento che il Borussia Mönchengladbach sarebbe entrata nell’ordine di idee di accettare l’offerta messa sul piatto dai giallorossi, che hanno proposto 20 milioni di euro al club tedesco. La svolta a centrocampo: la Roma, secondo quanto trapelato da queste indiscrezioni che rimbalzano dalla Svizzera, sarebbe in procinto di sferrare l’assalto decisivo per Zakaria e chiudere l’operazione che dovrebbe portare uno dei proferiti di Mourinho a vestire la maglia giallorossa. Staremo a vedere se e quando ci saranno ulteriori sviluppi.