Roma-Fiorentina, Sky o DAZN? Come vederla in diretta tv e streaming

Questa sera comincia il campionato della Roma di José Mourinho. Giallorossi in campo contro la Fiorentina alle 20:45. Vediamo quali canali trasmetteranno l’incontro.

Poche ore e il campionato di Serie A 2021/22 della Roma avrà inizio. La squadra di José Mourinho è subito chiamata a una sfida non semplice contro la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tecnico portoghese nei giorni scorsi ha chiamato a raccolta i sostenitori giallorossi che hanno risposto alla grande. Lo Stadio Olimpico registrerà infatti quasi il tutto esaurito. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 e sugli spalti sono attese circa 26.000 persone. Per la Roma è importante partire col piede giusto anche in campionato dopo l’incoraggiante avvio fatto registrare in Conference League. In questo senso il ritorno del pubblico sugli spalti dell’Olimpico dopo oltre un anno e mezzo potrà essere d’aiuto ai giallorossi.

Ma su quali canali sarà possibile seguire la partita in tv per gli appassionati giallorossi?

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, entra in scena Spalletti | Chiamata diretta

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, scambio rifiutato | Esulta anche Mou

Roma – Fiorentina in tv e streaming | Ecco dove vederla

La sfida tra Roma e Fiorentina, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/22 sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su DAZN. Per assistere al match sarà quindi necessario disporre di una smart tv o in alternativa collegarsi allo streaming attraverso la app DAZN per smartphone, tablet o altri device. Come annunciato nei mesi scorsi il campionato 2021/22 sarà infatti integralmente trasmesso in streaming da DAZN che potrà offrire 7 partite in esclusiva assoluta ogni settimana. Saranno invece 3 i match visibili anche su Sky.